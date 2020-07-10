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محمد الباز عن تحويل آيا صوفيا لمسجد: ليس لنصرة الإسلام

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:17 م
محمد الباز
محمد الباز
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حمزة شعيب
علق الإعلامي محمد الباز، على تحويل متحف "آيا صوفيا" في تركيا إلى مسجد،  قائلا: " جاء لكسب ورقة طائفية ومحاولة لكسب ود المتطرفين، وليس لنصرة الإسلام كما يدعي أتباعه"

وتابع الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة النهار، "أن "آيا صوفيا" كانت كنيسة تم بناؤها عام 537 ميلادية، وعندما احتل العثمانيون إسطنبول في القرن الـ 15 حولوها إلى مسجد، وظلت على وضعها حتى 1935 حيث تحولت إلى متحف.

ونوه إلى أن مايفعله  أردوغان هي مزايدة حيث أن هناك مسجدا على بعد أمتار من مكان "آيا صوفيا" يتسع لـ 2000 مصلٍ.

وأوضح أن "تحويل أردوغان آيا صوفيا إلى مسجد أنهى أحلام تركيا في دخول الاتحاد الأوروبي.. هذا الرجل كل أفعاله تقوده إلى مصرعه".
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