القباج: التضامن تبذل جهدا كبيرا مع الجمعيات الأهلية للحد من الزيادة السكانية

قالت الدكتورة نيفين القباج ، وزير التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة للحد من الزيادة السكانية وتطويع الأدوات المتاحة لمواكبة ظروف جائحة كورونا وابتكار أساليب جديدة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية





وأضافت القباج فى تصريحاتها أنه تم بالفعل الانتهاء من تجهيز 31 عيادة جديدة من عيادات تنظيم الأسرة في القرى التي ينفذ بها المشروع لتصل عيادات ٢كفاية الي ٦٥عيادة تستهدف بشكل أساسي المستفيدات من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وتتيح خدماتها لكافة أفراد المجتمع .





وأشارت وزيرة التضامن إلى أن مشروع 2 كفاية يأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة ، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة ، وتضمين هذه البرامج مكونًا سكانيًا لتغيير القيم الإنجابية السائدة ،فقد تم التعاقد مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة و تدريب 384 من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بالجمعيات الأهلية الشريكة و تدريب 1138 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات و تدريب الأطباء والتمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة تدريبًا نظريًا وعمليًا.