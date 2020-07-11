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مرأة

11 يوليو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

السبت 11/يوليه/2020 - 06:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 11 يوليو فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس.. الأولوية بالنسبة لك للعلاقات العاطفية والاجتماعية وتميل للتأثير في الآخرين، لكن حساسيتك الشديدة تجعلك انفعاليا ومتقلب المزاج جدا.

نصيحة:

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

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