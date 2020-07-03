مهنيا وعاطفيا.. توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 يوليو 2020

الأسد:

من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك ساحرا وتحصل على الاهتمام بك وتسن قوانينك بذكاء.

مهنيا: لديك اليوم قدرة على الخلق والابتكار، فلتحسن توظيفها.

العذراء:

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا وعائليا: فينوس في وضع معاكس.. تجد أن لديك رغبة في الاستقلال ويمنحك ذلك إصرارا قد يصل إلى حد العناد كثيرا.. لا تبالغ في العناد.

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في انفعالاتك وأن تحمي نفسك من بعض الفضوليين والمتدخلين في شئونك.



