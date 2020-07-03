مهنيا وعاطفيا.. توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 يوليو 2020

الحمل:
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وروح مبادرة وثقة.
مهنيا: الوضع الفلكي داعم ويعدك بأحداث غير متوقعة وتعيش مغامرة أو تجربة تلهمك.
الثور:
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: الشمس بمنزل العلاقات تمنحك سرعة بديهة وتساعدك على الاقتراب ممن تحب.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على إدارة أعمالك وأموالك وتخطط لبعيد
الجوزاء:
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك للبحث عن الصحبة الصالحة، فقط انتبه.. قد تبالغ في طلبك للمثالية.
ماليا ومهنيا: ادرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة ولا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.
السرطان:
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في برجك تمدك بالحماس وتجعلك مميزا وتجذب إليك الكثيرين.
الأسد:
من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك ساحرا وتحصل على الاهتمام بك وتسن قوانينك بذكاء.
مهنيا: لديك اليوم قدرة على الخلق والابتكار، فلتحسن توظيفها.
العذراء:
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: فينوس في وضع معاكس.. تجد أن لديك رغبة في الاستقلال ويمنحك ذلك إصرارا قد يصل إلى حد العناد كثيرا.. لا تبالغ في العناد.
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في انفعالاتك وأن تحمي نفسك من بعض الفضوليين والمتدخلين في شئونك.
الميزان:
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم ويدفعك لمشاركة من تحب بأفكار مثيرة وتبدو مقنعا.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعل ذهنك متقدا ويساعدك على التوسع واتخاذ قرارات حكيمة.
العقرب:
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تتأنى في قراراتك ولا تغامر تجنبا لأي أخطاء واجتهد من أجل إدارة نفقاتك بحكمة.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الحظ ويساعدك ذلك أن تقترب وتتواصل وتعالج مشاكل معلقة.
القوس:
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك تتميز بديناميكية ويقظة ذهنية وتسحر من حولك.
عائليا وعاطفيا: تتمكن من فرض نفوذك وسيطرتك على من حولك، فقط حاول أن تتقبل الاختلاف!
الجدي:
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: تجد اليوم أنك تميل لتحليل المواقف بدقة وينصحك الفلك بالعمل خلف الستار، وقد تكون بحاجة للهدوء ومن المهم أن تتجنب الفخر بنفسك.
عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تلتزم بنظام حياة صحي ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.
الدلو:
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك على التواصل جيدا مع من حولك وصداقات تتوطد.
عاطفيا: تبدو أكثر تحررا وأكثر قدرة على إيجاد حلول لمشكلة عاطفية عالقة.
الحوت:
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس بمنزل العمل وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة، فابحث عن حافز.
عاطفيا وعائليا: قاوم ميلك للعناد والشك، فالأمر قد يتطلب منك استعدادا للتنازل والتساهل ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.