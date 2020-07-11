ريال مدريد يواصل الزحف نحو لقب الدوري بعد الفوز على ألافيس بهدفين .. فيديو

انتهت مواجهة ريال مدريد مع نظيره الافيس بهدفين مقابل لاشىء في المباراة المقامة خلال الأسبوع الخامس والثلاثين من عمر الدوري الإسباني.





جاء الهدف الأول من ركلة جزاء لصالح النادي الملكي بعد عرقلة فيرلاند ميندي من المدافع تشيمو نافارو داخل منطقة الجزاء وسددها المهاجم بنزيما بنجاح في الدقيقة الحادية عشرة من زمن الشوط الأول.





وأجرى الافيس التبديل الأول الاضطراري لفريق بسبب إصابة نافارو





وتوقف لقاء ريال مدريد وألافيس بسبب إصابة حكم المباراة في قدمه في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.





وأحرز أسينسيو الهدف الثاني في المباراة بعد تمريرة سحرية من بنزيما ليضعها في شباك حارس الافيس معلنا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 51 بعد أن رجع الحكم للفار.





وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 80 محتلا بها صدارة ترتيب الدوري بينما تجمد رصيد الافيس عند النقطة 35 محتلا بها المركز 17.



