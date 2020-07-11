أول تعليق من حمدوك على تعديلات القوانين السودانية

علق رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، مساء اليوم الجم 10 يوليو/تموز على التعديلات القانونية الأخيرة.





ووصف حمدوك، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر التعديلات القانونية بأنه "خطوة مهمة" في طريق إصلاح المنظومة العدلية في البلاد.





وقال رئيس الحكومة السودانية "إجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة هي خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة: حرية، سلام وعدالة، عبر قوانين ومؤسسات عدلية تضمن سيادة حكم القانون".





وتابع حمدوك بقوله "المراجعات والتعديلات القانونية ستستمر، حتى تكتمل معالجة كافة التشوهات في النظم القانونية في السودان".





وكانت الحكومة السودانية قد أجازت عددا من القوانين، التي ستساهم في ضبط الفترة الانتقالية.





وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى أن تلك القوانين خطوة لتحقيق مهام الفترة الانتقالية وفقا للمادة الثامنة من الوثيقة الدستورية.





وجاء أبرز تلك القوانين السودانية هي "قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية" والمعني بقيادة وبناء أساس لعملية إصلاح وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية.



