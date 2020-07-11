رحيل أي لاعب أمر مرفوض.. المصري البورسعيدي ينفي عرض الزمالك لضم نجومه.. فيديو

نفي عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري ، تلقي النادي البورسعيدي عروض رسمية من قب ل نادي الزمالك للتعاقد مع بعض لاعبي الفريق .





واضاف السقا فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج اللعيب المذاع على قناة ام بي سي مصر ان المصري لن يفرط فى لاعبية فى ظل استمرار ازمة القيد .





واكد السقا ان فريق المصري يعاني بسبب ايقافه من قيد لاعبين جدد ولذلك سيكون رحيل اي لاعب عن النادي مرفوضا تماما.



