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رياضة

رحيل أي لاعب أمر مرفوض.. المصري البورسعيدي ينفي عرض الزمالك لضم نجومه.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 02:33 ص
فريق المصري البورسعيدي
فريق المصري البورسعيدي
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محمد سمير
نفي عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري ، تلقي النادي البورسعيدي عروض رسمية من قبل نادي الزمالك  للتعاقد مع بعض لاعبي الفريق .

واضاف السقا فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج اللعيب المذاع على قناة ام بي سي مصر ان المصري لن يفرط فى لاعبية فى ظل استمرار ازمة القيد  .

واكد السقا ان فريق المصري يعاني بسبب ايقافه من قيد لاعبين جدد ولذلك سيكون رحيل اي لاعب عن النادي مرفوضا تماما. 

وكانت تقارير صحفية اكدت ان نادي الزمالك تقدم بعروض رسمية لشراء كريم العراقي او محمود وادي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .
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