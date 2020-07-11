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لفقر الدم.. تعرف على فوائد البنجر

السبت 11/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، وصفة البنجر لزيادة معدل الهيموجلوبين في الدم لمن يعاني من الأنيميا وفقر الدم وفوائده الصحية .


1مفيد جدًا في علاج الأنيميا (فقر الدم)
2غني بفيتامين A و B2
3غني بالبوتاسيوم و المغنيسيوم
4يحتوي على الكولاجين المفيد للبشرة

٣ حبات شمندر.
٢ فص ثوم مطحون.
٢ ملعقة لبن.
ملعقة طحينية.
عصير ليمونة.
رشة ملح.

طريقة التحضير:
- تقشير الشمندر بعد سلقه لمدة ٤٥ دقيقة.
- في الخلاط الكهربائي أضفنا الطحينية واللبن والليمون والثوم والملح،، ويخفق.. ثم يضاف الشمندر ويخلط حتى يصبح ناعم القوام.
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لفقر الدم.. تعرف على فوائد البنجر

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