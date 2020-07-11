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أخبار العالم

الطرد وصل فارغا.. كويتي يدفع 1500 دينار لشراء ساعة رولكس.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 06:47 ص
ساعة رولكس
ساعة رولكس
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ميس رضا
حذر مواطن كويتى من عمليات الشراء من مصادر غير موثوقة والتى لا تخلو من عمليات غش فى نوعيات السلع والأسعار وأحيانا النصب بالحصول على طرود فارغة من محتواها بعدما تعرض لعملية نصب كبدته خسائر مالية.

وفى التفاصيل، كان المواطن الكويتى قد زايد على ساعة رولكس عبر مزاد عقد على الأونلاين خارج الكويت وتم دفع ثمنها 1500 دينار كويتى عن طريق البطاقة وشحنت إليه عبر شركة أرامكس وحين قام بفتح الطرد وجد العلبة فارغة فنشر مقطع فيديو يحذر من التسوق بمكان غير موثوق . 

ونشرت صفحة حساب تحمل اسم "تدرى"، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو للمواطن الكويتى وهو يحذر من التعامل مع مواقع الشراء الإلكترونى بعد صدمته فى وصول الطرد فارغا . 

يشار إلى أنه أزداد إقبال المستهلكين على عمليات الشراء، عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة في التسويق لأسباب عديدة منها السهولة والراحة والتفاعلية، لكن في المقابل حذرت جهات مسؤولة من التعامل مع المواقع غير الموثوقة.
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