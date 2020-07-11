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أخبار العالم

المكسيك تسجل 6891 إصابة جديدة و665 وفاة بفيروس كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 07:55 ص
المكسيك
المكسيك
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 6891 إصابة جديدة و665 وفاة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، وذلك في انخفاض طفيف مقارنة بحصيلة أمس .
وأشارت وزارة الصحة المكسيكية ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى 289 ألفا و174 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 34191 شخصا.
ويشكل ذلك انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع حصيلة أمس، حين تم تسجيل 7280 إصابة جديدة و730 حالة وفاة.
وسُجلت في المكسيك خامس أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا وإيطاليا.
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