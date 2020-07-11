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أخبار العالم

ترامب يعلن شرطه لعدم مغادرة أمريكا الناتو

السبت 11/يوليه/2020 - 09:59 ص
ترامب
ترامب
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على صالح
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد أن تغادر الولايات المتحدة، الناتو، لكن يتعين على حلفاء أمريكا دفع حصتهم.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست "كان لدي البعض الذين لم يدفعوا شيئًا تقريبًا، والآن يدفعون، وسألوني السؤال الكبير: هل ستغادر إذا لم يفعلوا ذلك - وقلت: "نعم، سأغادر". 

وشدد الرئيس الأمريكي "إنهم لن يدفعوا".

وعندما سُئل عما إذا كان يريد حقًا أن تخرج الولايات المتحدة من الناتو، قال ترامب "لا، لا أريد أن أغادر ... لكنني أريدهم أن يدفعوا حصتهم العادلة".

واتفقت دول الناتو في إعلان قمة بروكسل، الموقع في يوليو 2014، على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2 في المائة من أرقام الناتج المحلي الإجمالي لكل منها بحلول عام 2024، وهو الأمر الذي كافح الكثير من حلفاء واشنطن من أجل تحقيقه.

وادعى مستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض جون بولتون في كتابه الأخير، "الغرفة التي حدث فيها"، أن ترامب أراد تهديد قادة الناتو في قمة 2018 بالانسحاب الأمريكي من الحلف إذا لم يدفعوا 2 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي.

ووفقا للمستشار السابق، قرر هو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إقناع الرئيس بالبقاء في الكتلة، ولكن ربما يقلل من المساهمات الأمريكية. 

وفي النهاية، فعل ترامب كما نصحه بولتون - أعلن دعمه للناتو - لكنه انتقد تلك الدول الأعضاء التي لا تزال لديها ميزانيات دفاعية صغيرة.

وفي مقابلة مع مارك تيسن من صحيفة واشنطن بوست، أشار ترامب إلى أنه حتى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كان أيضًا "قليلًا جدًا".
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