ترامب يعلن شرطه لعدم مغادرة أمريكا الناتو





وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست " كان لدي البعض الذين لم يدفعوا شيئًا تقريبًا، والآن يدفعون، وسألوني السؤال الكبير: هل ستغادر إذا لم يفعلوا ذلك - وقلت: "نعم، سأغادر". كان لدي البعض الذين لم يدفعوا شيئًا تقريبًا، والآن يدفعون، وسألوني السؤال الكبير: هل ستغادر إذا لم يفعلوا ذلك - وقلت: "نعم، سأغادر".









وعندما سُئل عما إذا كان يريد حقًا أن تخرج الولايات المتحدة من الناتو، قال ترامب "لا، لا أريد أن أغادر ... لكنني أريدهم أن يدفعوا حصتهم العادلة".





واتفقت دول الناتو في إعلان قمة بروكسل، الموقع في يوليو 2014، على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2 في المائة من أرقام الناتج المحلي الإجمالي لكل منها بحلول عام 2024، وهو الأمر الذي كافح الكثير من حلفاء واشنطن من أجل تحقيقه.



