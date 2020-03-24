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رياضة

اتصال هاتفي.. كيف ساهم دونالد ترامب في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020؟

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:35 م
ترامب
ترامب
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عبدالله هشام
أعلنت وكالة كيودو اليابانية، أن سينزو آبي رئيس الوزراء الياباني أجرى اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب رئيس الولايات المتحده الأمريكية صباح اليوم، لبحث وجهات النظر بينهما بشأن تأجيل الاولمبياد او اقامتها في موعدها. 

ويبدو أن الرئيس الأمريكي اقنع الجانب الياباني بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية لوقت لاحق من الصيف حيث أعلن سينزو أبي رئيس الوزراء الياباني، توصله إلى اتفاق مع رئيس اللجنة الأولمبية، بشأن تأجيل طوكيو 2020.

وكان من المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 24 يوليو المقبل إلى 9 أغسطس.

ويعيش العالم حالة كارثية بسبب تفشي فيروس كورونا في مختلف البلدان وبدأ اجراءات مشددة من الجميع لمنع انتشار الفيروس وتم ايقاف جميع الانشطة الرياضية والتجمعات .

وصرح امس ديك باوند، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، بـ تأجيل موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" لتقام في وقت لاحق بعد الصيف القادم.

جاء ذلك خلال تصريحاته عبر موقع USA Today الأمريكي، مؤكدا ان قرار التأجيل جاء بالاجماع من جانب اللجنة الاولمبية الدولية خوفا من انتشار فيروس كورونا .
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