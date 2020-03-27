AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

دونالد ترامب متحديا فيروس كورونا: أحرزنا تقدما كبيرا ضد كوفيد 19 وأوجدنا حلولا لمواجهته وسوف نهزمه .. سنعمل مع شركائنا حول العالم للتصدي له

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:02 ص
الرئيس الامريكي دونالد
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
Advertisements
صدى البلد
دونالد ترامب :
-سنعمل مع شركائنا حول العالم للتصدي سويا لفيروس كورونا 
-اقدر التعاون بين الجمهوريين والديمقراطيين من اجل التصدي لانتشار هذا الوباء
-الفيدراليين يطورون مبادئ توجيهية لتصنيف المقاطعات حسب خطر انتشار الفيروس
- تمرير الحزمة الاقتصادية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا
-احرزنا تقدما كبيرا ضد كوفيد 19 واوجدنا حلولا لمواجهته وسوف نهزمه


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقد عقدنا اجتماعا مهما مع قادة مجموعة العشرين أمس الخميس وسنعمل مع شركائنا حول العالم للتصدي سويا لفيروس كورونا 

وعن الداخل قال الرئيس الامريكي انه يقدر التعاون الذي يراه فيما بين الجمهوريين والديمقراطيين من أجل التصدي لانتشار هذا الوباء معلنا انه يعمل على تطوير إرشادات جديدة لمخاطر الفيروس مع حكام الولايات خلال اجتماع مهم ومثمر للغاية عقده معهم .

وأضاف الرئيس دونالد ترامب إن المسؤولين الفيدراليين يطورون مبادئ توجيهية لتصنيف المقاطعات حسب خطر انتشار الفيروس، حيث يهدف إلى البدء في تخفيف قواعد الإغلاق الجزئي على الصعيد المحلي والتي تهدف إلى وقف تفشي الفيروس التاجي.

وفي رسالة إلى حكام الولايات، قال ترامب إن المبادئ التوجيهية الجديدة تهدف إلى تمكين قادة الدولة والمحليين من اتخاذ قرارات بشأن الحفاظ على التباعد الاجتماعي أو زيادته أو تخفيفه وغير ذلك من الإجراءات التي اتخذوها.

وتابع: ستظل الدول والبلديات تحتفظ بسلطتها لوضع أي قيود تراها ضرورية.

ودعا ترامب مجلس النواب لتمرير الحزمة الاقتصادية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، والتي قال انها تشهد حاليا اكبر عدد من الاصابات على مستوى العالم مؤكدا بقوله " اننا قادرون على تجاوز هذه الأزمة".

واضاف ترامب : لقد أحرزنا تقدما كبيرا ضد كوفيد 19 وأوجدنا حلولا لمواجهته وسوف نهزمه، مستدركا "نحن لا نستعرض المشاكل فقط بل نبحث عن الحلول "

وقال ترامب، "علينا جميعًا أن نكون أذكياء، علينا أن نفتح بلادنا"

وأوضح كيف تأمل إدارته في مراجعة المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية منذ 16 مارس مع قائلا إن المعايير الجديدة ستشمل اختبار مراقبة قويًا ، ما يسمح لنا بمراقبة انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد، وباستخدام هذه المعايير المستندة إلى البيانات، سنقترح إرشادات لتصنيف المقاطعات على أنها' عالية المخاطر ومتوسطة المخاطر أو منخفضة المخاطر"

ويسعى ترامب منذ أيام لتحديد كيفية احتواء التداعيات الاقتصادية للمبادئ التوجيهية الصادرة عن إدارته وكذلك القادة المحليين لإبطاء موجة تفشي العدوى بالفيروس القاتل.

وكشف ترامب الأسبوع الماضي عن برنامج مدته 15 يومًا ينصح من خلاله بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة ويدعو العديد من الأمريكيين إلى البقاء في منازلهم. 

وتعتبر المبادئ التوجيهية، الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، طوعية، لكن العديد من الحكوميين والمحليين في الولايات أصدروا قيودًا إلزامية، اعتبرها البعض أكثر صرامة، من تلك الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: اقتصاد أمريكا سيعود أقوى بعد كورونا.. ونيويورك بؤرة للفيروس

ترامب: نعمل مع المكسيك وكندا لمنع انتشار الفيروس عبر الحدود.. فيديو

ترامب: أزمة كورونا ستنتهي سريعا

ترامب يعلن نتيجة تحليل كورونا لسيدة أمريكا الأولى

ترامب: سنتجاوز أزمة كورونا سريعا ونعود أقوى

ترامب يمتدح الديمقراطيين لأول مرة.. ويعلن قرارا تاريخيا بشأن كورونا

ترشيحاتنا

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تعرضك للإصابة بفيروس كورونا

في عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لكندة علوش وفارق السن مع زوجها عمرو يوسف

بعد خطبة أحدث عروس بالوسط الفني..العمر الحقيقي لـ هند عبد الحليم ووالدها مدرب شهير بنادي الزمالك

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يتوجه إلى الله بالدعاء لمعاناته من المرض..تصريحات مرتضى منصور بشأن التعاقد مع أحمد فتحي

المال مال الله .. مطعم يقدم وجبات مجانية للأسر المتضررة من كورونا

النية مبيتة لـ رحيله.. شوبير يفجر مفاجآت عن سر استقالة جمال الغندور ويهاجم اتحاد الكرة

AdvertisementS

تركي آل الشيخ يتوجه بالدعاء إلى الله بسبب معاناته من المرض

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

أخبار الفن ..بكاء وانهيار ريهام سعيد .. ووفاة فنان مشهور بسبب فيروس كورونا

أمريكا تكشف موعد طرح لقاح كورونا في الأسواق

في ذكرى وفاة أحمد زكي .. سر رفض رغدة الزواج منه وحقيقة منعها لـ يسرا زيارته في أيامه الأخيرة

في عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لكندة علوش وفارق السن مع زوجها عمرو يوسف

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل

مشهد مؤلم.. بريطاني يصور أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.. فيديو

بعد خطبة أحدث عروس بالوسط الفني..العمر الحقيقي لـ هند عبد الحليم ووالدها مدرب شهير بنادي الزمالك

دخلت في نوبة بكاء .. قرار غير متوقع من ريهام سعيد بعد منعها من الظهور الإعلامي.. شاهد

اختبار لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وجذابة .. 20 صورة لـ إطلالات كندة علوش فى عيد ميلادها

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

كارثة.. السجائر الإلكترونية والتدخين خطر كبير في ظل انتشار كورونا