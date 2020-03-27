دونالد ترامب متحديا فيروس كورونا: أحرزنا تقدما كبيرا ضد كوفيد 19 وأوجدنا حلولا لمواجهته وسوف نهزمه .. سنعمل مع شركائنا حول العالم للتصدي له

دونالد ترامب :

- سنعمل مع شركائنا حول العالم للتصدي سويا لفيروس كورونا

-اقدر التعاون بين الجمهوريين والديمقراطيين من اجل التصدي لانتشار هذا الوباء

- الفيدراليين يطورون مبادئ توجيهية لتصنيف المقاطعات حسب خطر انتشار الفيروس

- تمرير الحزمة الاقتصادية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا

- احرزنا تقدما كبيرا ضد كوفيد 19 واوجدنا حلولا لمواجهته وسوف نهزمه









قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقد عقدنا اجتماعا مهما مع قادة مجموعة العشرين أمس الخميس وسنعمل مع شركائنا حول العالم للتصدي سويا لفيروس كورونا





وعن الداخل قال الرئيس الامريكي انه يقدر التعاون الذي يراه فيما بين الجمهوريين والديمقراطيين من أجل التصدي لانتشار هذا الوباء معلنا انه يعمل على تطوير إرشادات جديدة لمخاطر الفيروس مع حكام الولايات خلال اجتماع مهم ومثمر للغاية عقده معهم .





وأضاف الرئيس دونالد ترامب إن المسؤولين الفيدراليين يطورون مبادئ توجيهية لتصنيف المقاطعات حسب خطر انتشار الفيروس، حيث يهدف إلى البدء في تخفيف قواعد الإغلاق الجزئي على الصعيد المحلي والتي تهدف إلى وقف تفشي الفيروس التاجي.





وفي رسالة إلى حكام الولايات، قال ترامب إن المبادئ التوجيهية الجديدة تهدف إلى تمكين قادة الدولة والمحليين من اتخاذ قرارات بشأن الحفاظ على التباعد الاجتماعي أو زيادته أو تخفيفه وغير ذلك من الإجراءات التي اتخذوها.





وتابع: ستظل الدول والبلديات تحتفظ بسلطتها لوضع أي قيود تراها ضرورية.





ودعا ترامب مجلس النواب لتمرير الحزمة الاقتصادية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، والتي قال انها تشهد حاليا اكبر عدد من الاصابات على مستوى العالم مؤكدا بقوله " اننا قادرون على تجاوز هذه الأزمة".





واضاف ترامب : لقد أحرزنا تقدما كبيرا ضد كوفيد 19 وأوجدنا حلولا لمواجهته وسوف نهزمه، مستدركا "نحن لا نستعرض المشاكل فقط بل نبحث عن الحلول "





وقال ترامب، "علينا جميعًا أن نكون أذكياء، علينا أن نفتح بلادنا"





وأوضح كيف تأمل إدارته في مراجعة المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية منذ 16 مارس مع قائلا إن المعايير الجديدة ستشمل اختبار مراقبة قويًا ، ما يسمح لنا بمراقبة انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد، وباستخدام هذه المعايير المستندة إلى البيانات، سنقترح إرشادات لتصنيف المقاطعات على أنها' عالية المخاطر ومتوسطة المخاطر أو منخفضة المخاطر"





ويسعى ترامب منذ أيام لتحديد كيفية احتواء التداعيات الاقتصادية للمبادئ التوجيهية الصادرة عن إدارته وكذلك القادة المحليين لإبطاء موجة تفشي العدوى بالفيروس القاتل.





وكشف ترامب الأسبوع الماضي عن برنامج مدته 15 يومًا ينصح من خلاله بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة ويدعو العديد من الأمريكيين إلى البقاء في منازلهم.





وتعتبر المبادئ التوجيهية، الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، طوعية، لكن العديد من الحكوميين والمحليين في الولايات أصدروا قيودًا إلزامية، اعتبرها البعض أكثر صرامة، من تلك الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض.



