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أخبار البلد

في 7 خطوات.. اعرف إزاي تشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من موبايلك

السبت 11/يوليه/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طريقة شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذى يدعم خاصيه الNfc  والتى  تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد  من الهاتف المحمول سواء من رصيد المحفظة الالكترونيه أو بكروت الفيزا، وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول :

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1-التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" أو تحميل تطبيق الكهرباخالص وفوري لأنواع العدادات الاخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الالكترونيه أو من كارت الفيزا   ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

7- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.
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