شاهد.. آخر ظهور لـ قفشة على إنستجرام





وعلق قفشة على الصور قائلا " صباح الفل " .





وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى :





صباح النور - كابتن مصر - صباح النشاط





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وكان الأهلي قد أجرى مسحتين طبيتين، وجاءت نتائجهما سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وبهذا جاءت نتيجة المسحات الثلاث سلبية تمامًا.





ويحرص النادي الأهلي على الالتزام بالإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.



