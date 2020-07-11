شاهد.. آخر ظهور لـ قفشة على إنستجرام

نشر محمد مجدى قفشة لاعب النادى الأهلى ، عدة صور له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".
وعلق قفشة على الصور قائلا " صباح الفل " .
وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى :
صباح النور - كابتن مصر - صباح النشاط
اقرا ايضا :
وكان الأهلي قد أجرى مسحتين طبيتين، وجاءت نتائجهما سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وبهذا جاءت نتيجة المسحات الثلاث سلبية تمامًا.
ويحرص النادي الأهلي على الالتزام بالإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.