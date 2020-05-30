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رياضة

113 لمسة للكرة فى مباراة.. مجدي قفشة يحقق رقما قياسيا مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

السبت 30/مايو/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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أحمد هاني

حقق مجدي "قفشة" صانع ألعاب فريق الأهلي رقم قياسي جديد مع المارد الأحمر، خلال دوري أبطال أفريقيا الذي يخوض منافساته الفريق وينافس على اللقب من بطولة نصف النهائي.

وحسب حساب "SofaScoreAR" نقلا عن "سبورت 360": أن 113 هو أكبر عدد لمسات للكرة في لقاء واحد خلال مسابقة دوري أبطال أفريقيا حتى الآن حققها قفشة أمام الهلال في السودان.

وفي سياق آخر، تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالنيجيري جونيور أجايي مهاجم القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عضو بالجهاز الفني أن جونيور اجايي أحد العناصر التي يعتمد عليها بشكل رئيسي السويسري رينيه فايلر المدير الفني .

وأضاف أن أجايي لن يرحل فهو من القوام الرئيسي للفريق الذي تسعي إدارة الأهلي للبناء عليه.
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