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رياضة

الأهلي يكشف حقيقة تلقى عروض لرحيل أجاي وعلي معلول

السبت 30/مايو/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالنيجيري جونيور أجايي مهاجم القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عضو بالجهاز الفني أن جونيور اجايي أحد العناصر التي يعتمد عليها بشكل رئيسي السويسري رينيه فايلر المدير الفني .


وأضاف أن أجايي لن يرحل فهو من القوام الرئيسي للفريق الذي تسعي إدارة الأهلي للبناء عليه.

وأوضح أنه ليس هناك اي عروض لرحيل علي معلول في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

وشدد علي أن أجايي ومعلول من العناصر المهمة التي لا غني عنها نهائيًا.
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