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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عن الـ HR واجتياز الإنترفيو.. ندوة من «المصريين الأحرار» لتأهيل الشباب لسوق العمل

أمانة العمل الجماهيري بحزب المصريين الأحرار
أمانة العمل الجماهيري بحزب المصريين الأحرار
حسن رضوان

نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب المصريين الأحرار بسوهاج، ندوة تدريبية وتثقيفية مخصصة للطلاب تحت عنوان «الموارد البشرية واجتياز المقابلة الشخصية»، وذلك في إطار حرص الحزب على رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، وبناءً على توجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، وبإشراف والمهندس محمد عبدالله غريب، أمين المحافظة وعضو الهيئة العليا، وإيليا ورد، عضو الهيئة العليا وأمين التنظيم.

وجاءت الندوة تحت قيادة بسام مدحت، أمين أمانة العمل الجماهيري بالحزب، وبحضور وتنظيم المهندس محمد عرفات، الأمين المساعد للأمانة، ومحمد خلف، الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري، وعبدالعزيز السيد، أمين مساعد أمانة الشباب.

 اتحاد المدربين العرب

وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من الطلاب، حيث حاضر الدكتور مختار رسمي، المدرب المعتمد من اتحاد المدربين العرب، متناولًا عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بمجال الموارد البشرية، من بينها مفهوم الموارد البشرية، وكيفية بناء مسار مهني ناجح في هذا المجال، وأهم المهارات التي يحتاج إليها متخصصو الـ HR لتطوير قدراتهم والارتقاء بمستواهم المهني.

كما تناولت الندوة آليات اختيار الموظفين بصورة دقيقة، وأسس وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفقًا لمهاراته وقدراته، إلى جانب استعراض أهم المهارات اللازمة لاجتياز مقابلات التوظيف بنجاح، والتعامل مع مختلف أنماط المديرين داخل بيئة العمل بأسلوب احترافي.

وأكد إيليا ورد، عضو الهيئة العليا وأمين التنظيم بالحزب، حرص حزب المصريين الأحرار على تقديم كل أوجه الدعم والتأهيل للشباب، بما يسهم في إعدادهم بصورة أفضل لسوق العمل، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة الأنشطة والبرامج التدريبية والتنموية التي تنفذها أمانة العمل الجماهيري بحزب المصريين الأحرار، في إطار استراتيجية الحزب لدعم الشباب وتأهيلهم مهنيًا، وتعزيز قدراتهم بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل بثقة وكفاءة واقتدار.

المصريين الأحرار الشباب سوق العمل المقابلات الشخصية

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