بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة اللبنانية يارا متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورا جديدة لها من احدى جلسات التصوير.
خطفت يارا الأنظار فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الفضي اللامع، واتسم التصميم بصيحة الكم الواحد و بشق من الجانب كشف عن ساقيها، وقد حمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية labourjoisie.
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وانتعلت يارا صندل أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات االراقية التى زادت من أناقتها وجمالها من دار ADALIZ JEWELLERY.
من الناحية الجمالية، اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها، واعتمدت يارا على خصلات شعرها المموج المنسدلا على كتفيها.
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About last night wedding🧖♀️ Dressed by @labourjoisie @sharbel_azar 👗💎 Jewelry by @adaliz.jewellery Hair by @nicolashalak @nicolas.salon Styled by @cedrichaddad #lastnight #concert #wedding #look #uae #dubai #Yaralb_lovers #Yara وهيدا اللوك من حفلة عرس أمس🧖♀️ #يارا #يارا_لوفرز #دبي #الامارات