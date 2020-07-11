بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير





خطفت يارا الأنظار فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الفضي اللامع، واتسم التصميم بصيحة الكم الواحد و بشق من الجانب كشف عن ساقيها، وقد حمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية labourjoisie.





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وانتعلت يارا صندل أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات االراقية التى زادت من أناقتها وجمالها من دار ADALIZ JEWELLERY.





من الناحية الجمالية، اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها، واعتمدت يارا على خصلات شعرها المموج المنسدلا على كتفيها.







