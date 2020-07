View this post on Instagram

عندما تُعطيك الحياة سَبَبًا لِتَيْأَس، إعطِها ألف سبب للإستمرار... لا شَيْء أقوى من إرادة الإنسان على هذه الأرض... ودائمًا قُلّ يا رب🙏🏻 #يارا #يارا_لوفرز #دبي Have a blessed Day everyone🤗#goodday #hope #blessed #thankful #Yaralb_lovers #uae #dubai #Yara