AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة حلوان يتفقد سير امتحانات كلية الفنون الجميلة.. صور

السبت 11/يوليه/2020 - 12:29 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أشرف رضا وكيل الكلية أول أيام امتحانات كلية الفنون الجميلة للاطمئنان على سلامة الطلاب بٱول أيام الامتحانات بالكلية.  

وبدأت اليوم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، امتحانات طلاب الفرق النهائية بجميع فرق الكلية التابعة لجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية للحفاظ على "سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد . 

ويلتزم العاملون بالزى الواقى، و"الفيس شيلد" والكمامات وتم الكشف على الطلاب أثناء الدخول والخروج من اللجان بٱستخدام الكواشف الحرارية، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامة ثم تم تعقيمهم بالكامل باستخدام المطهرات والكحول وتم عبور الطلاب عبر بوابات التعقيم. 

ونوهت إدارة الكلية على الطلاب من قبل على ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية داخل اللجان وهى: 

ارتداء الكمامة إجباريا داخل اللجان ، والالتزام باستخدام الأدوات الشخصية وعدم استعارة أى أدوات  ، والالتزام بحمل المطهرات الخاصة بكل طالب ، ومنع التجمعات قبل وبعد الامتحان  ، والإبلاغ فى حال الشعور بأى أعراض للمرض، والالتزام بالتباعد والمسافات ، وضرورة حضور الطلاب قبل موعد الامتحان بساعة على الاقل للخضوع للكشف الحرارى و التعقيم ، وضرورة حمل الطالب لاثبات الشخصية من كارنيه الكلية و الرقم القومي.

و فى حال الشعور بالمرض شدد رئيس جامعة حلوان على أنه يرجى عدم حضور الامتحان و تقديم العذر ، كما تم التأكيد على أنه غير مسموح بمغادرة الكلية بعد بدء الامتحان الاا للضرورة القصوى وبعد موافقة ادارة الكلية ، إلى جانب منع التجمعات بعد الامتحان و المغادرة مباشرة  ، وعدم استخدام الهواتف المحمولة و السماعات داخل الامتحانات و ضرورة إغلاقها و تسليمها للملاحظين.
رئيس جامعة حلوان يتفقد سير امتحانات كلية الفنون الجميلة.. صور
رئيس جامعة حلوان يتفقد سير امتحانات كلية الفنون الجميلة.. صور
رئيس جامعة حلوان يتفقد سير امتحانات كلية الفنون الجميلة.. صور
رئيس جامعة حلوان يتفقد سير امتحانات كلية الفنون الجميلة.. صور
رئيس جامعة حلوان يتفقد سير امتحانات كلية الفنون الجميلة.. صور
رئيس جامعة حلوان يتفقد سير امتحانات كلية الفنون الجميلة.. صور
رئيس جامعة حلوان يتفقد سير امتحانات كلية الفنون الجميلة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. امتحانات الفرق النهائية بهندسة حلوان وسط إجراءات احترازية مشددة

شاهد.. هندسة حلوان تواصل امتحانات الفرق النهائية وسط إجراءات احترازية مشددة

اليوم .. هندسة حلوان فرع المطرية تتابع امتحانات الفرق النهائية

غدا ..فنون جميلة حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية

تربية فنية حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية ..غدا السبت

فنون جميلة حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية اليوم

ترشيحاتنا

ياسمين أشرف.. حكاية ممرضة لم تتأخر عن خدمة المرضى فقتلها فيروس كورونا

حيرة حول اختفاء زعيم كوريا الشمالية بشكل مفاجئ.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. عبد الله بكري في الزمالك.. الأهلي يقترب من ضم موليكا.. وفايلر يطيح بـ الشيخ وجيرالدو

حسنتان يموت المسلم بينهما.. البحوث الإسلامية يوضح

لبس البنت البنطلون في الشارع.. هل جائز شرعا

بسبب وزنه الزائد.. ابن سلاف فواخرجى يتعرض للتنمر والفنانة ترد بقوة.. شاهد

AdvertisementS

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

الرئاسة التركية تكشف حقيقة استقالة بشار الأسد

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

تبدأ اليوم.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

طلاب إعدادي تحرشوا بمعلمة بعنف.. الإدارية العليا توقف مسئولا بالتربية والتعليم لعدم حمايتها

50 طالبا تحرشوا بمعلمة.. حيثيات الإدارية العليا فى قضية التحرش.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني