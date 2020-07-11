رئيس جامعة حلوان يتفقد سير امتحانات كلية الفنون الجميلة.. صور

تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أشرف رضا وكيل الكلية أول أيام امتحانات كلية الفنون الجميلة للاطمئنان على سلامة الطلاب بٱول أيام الامتحانات بالكلية.
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وبدأت اليوم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، امتحانات طلاب الفرق النهائية بجميع فرق الكلية التابعة لجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية للحفاظ على "سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .
ويلتزم العاملون بالزى الواقى، و"الفيس شيلد" والكمامات وتم الكشف على الطلاب أثناء الدخول والخروج من اللجان بٱستخدام الكواشف الحرارية، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامة ثم تم تعقيمهم بالكامل باستخدام المطهرات والكحول وتم عبور الطلاب عبر بوابات التعقيم.
ونوهت إدارة الكلية على الطلاب من قبل على ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية داخل اللجان وهى:
ارتداء الكمامة إجباريا داخل اللجان ، والالتزام باستخدام الأدوات الشخصية وعدم استعارة أى أدوات ، والالتزام بحمل المطهرات الخاصة بكل طالب ، ومنع التجمعات قبل وبعد الامتحان ، والإبلاغ فى حال الشعور بأى أعراض للمرض، والالتزام بالتباعد والمسافات ، وضرورة حضور الطلاب قبل موعد الامتحان بساعة على الاقل للخضوع للكشف الحرارى و التعقيم ، وضرورة حمل الطالب لاثبات الشخصية من كارنيه الكلية و الرقم القومي.
و فى حال الشعور بالمرض شدد رئيس جامعة حلوان على أنه يرجى عدم حضور الامتحان و تقديم العذر ، كما تم التأكيد على أنه غير مسموح بمغادرة الكلية بعد بدء الامتحان الاا للضرورة القصوى وبعد موافقة ادارة الكلية ، إلى جانب منع التجمعات بعد الامتحان و المغادرة مباشرة ، وعدم استخدام الهواتف المحمولة و السماعات داخل الامتحانات و ضرورة إغلاقها و تسليمها للملاحظين.