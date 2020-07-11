محشي وملوخية ورنجة.. قصة نجمة تيك توك البيلاروسية مع الأكل المصري

قالت كريستينا، أحد مشاهير السوشيال ميديا، إنها تعلمت الأكل المصري وكيفية طهيه، وذلك من خلال أم زوجها (حماتها)، موضحة أنها تعلمت منها المحشي بكل أنواعه، وأنها تحب الباذنجان أكثر.









وأضافت كريستينا، خلال فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها تعلمت الملوخية أيضًا من خلال البحث على الإنترنت وكتبت "كيفية عمل الملوخية"، ولكن حتى الآن لا تستطيع عملها بالطريقة المصرية كما يجب.









وأشارت إلى أنها تحب الرنجة والفراخ المشوية بشكل كبير، معقبة: "أنا بحبك ماما مها".









كريستينا هي فتاة بيلاروسية، تزوجت من شاب مصري ويعيشان في محافظة شرم الشيخ، ودخلا مجال التيك توك بعد تفشي فيروس كورونا وتوقف العمل والسياحة، وكان ذلك من باب التسلية ولكن في خلال 3 أشهر فقط وصل عدد متابعيها إلى 2 مليون.



