AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محشي وملوخية ورنجة.. قصة نجمة تيك توك البيلاروسية مع الأكل المصري

السبت 11/يوليه/2020 - 01:19 م
كريستينا، احد مشاهير
كريستينا، احد مشاهير السوشيال ميديا
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت كريستينا، أحد مشاهير السوشيال ميديا، إنها تعلمت الأكل المصري وكيفية طهيه، وذلك من خلال أم زوجها (حماتها)، موضحة أنها تعلمت منها المحشي بكل أنواعه، وأنها تحب الباذنجان أكثر.


وأضافت كريستينا، خلال فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها تعلمت الملوخية أيضًا من خلال البحث على الإنترنت وكتبت "كيفية عمل الملوخية"، ولكن حتى الآن لا تستطيع عملها بالطريقة المصرية كما يجب.


وأشارت إلى أنها تحب الرنجة والفراخ المشوية بشكل كبير، معقبة: "أنا بحبك ماما مها".


كريستينا هي فتاة بيلاروسية، تزوجت من شاب مصري ويعيشان في محافظة شرم الشيخ، ودخلا مجال التيك توك بعد تفشي فيروس كورونا وتوقف العمل والسياحة، وكان ذلك من باب التسلية ولكن في خلال 3 أشهر فقط وصل عدد متابعيها إلى 2 مليون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية

الحزن يخيم على السوشيال ميديا بعد وفاة اليوتيوبر ماما سناء .. فما قصتها؟

رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

ساعدتنا على الانتشار.. مصطفى وكريستين أشهر زوجين على تيك توك يشكران قناة صدى البلد

اتعلموا.. أجنبية تخطف قلب حماتها المصرية وتقبلها على الهواء

بلادي بلادي.. نجمة التيك توك الروسية تغني على الهواء

ترشيحاتنا

بعد تلقيها تهديدات من متحرشين.. 10 إطلالات لافتة لـ رانيا يوسف

طائرات مسيرة انتحارية.. هل عقدت تركيا صفقة طائرات مع إسرائيل؟

بيننا حب وعشرة.. مختار مختار: ما يفعله مصطفى يونس يقلل من حبه عند الأهلاوية

خروج آخر مريض بكورونا من قسم العزل بمستشفى الإسماعيلية العام

من غير زفارة.. طريقة محلول نقع الطيور مع توتا مراد

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية

AdvertisementS

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

التضامن: اليوم تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

الرئاسة التركية تكشف حقيقة استقالة بشار الأسد

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

تبدأ اليوم.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

طلاب إعدادي تحرشوا بمعلمة بعنف.. الإدارية العليا توقف مسئولا بالتربية والتعليم لعدم حمايتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني