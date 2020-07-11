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حوادث

الداخلية فى أسبوع .. ضبط 106 كيلو حشيش و247 كيلو بانجو

السبت 11/يوليه/2020 - 01:14 م
ضبط ١٠٦ كيلو حشيش
ضبط ١٠٦ كيلو حشيش
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (878) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (971) متهما.

وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (106,435 كيلو جرام) وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (247,657 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (28,822 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (17,918 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو، وزنت (1,110 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (810 جرامات) وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (0,062 كيلو جرام) و(26257) قرصا مخدرا مختلف الأنواع.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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