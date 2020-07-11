الداخلية فى أسبوع .. ضبط 106 كيلو حشيش و247 كيلو بانجو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (878) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (971) متهما.





وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (106,435 كيلو جرام) وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (247,657 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (28,822 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (17,918 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو، وزنت (1,110 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (810 جرامات) وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (0,062 كيلو جرام) و(26257) قرصا مخدرا مختلف الأنواع.



