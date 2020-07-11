محافظ بني سويف: 103 ملايين جنيه لتمويل 507 مشروعات ضمن مبادرة «مشروعك»

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ، التقرير الدوري لمبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية المعروف بــ"مشروعك"، حيث وصلت قيمة التمويل للمشروعات منذ "يناير 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي" إلى 102 مليون و972 ألف جنيه، والتي استفاد منها 507 مشروعات والتي وفرت 679 فرصة عمل.





وأكد محافظ بني سويف، أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية والتي عزًزت من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.





وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه تم توفير منظومة عمل بالمحافظة متكاملة لدعم المبادرة وتعظيم الاستفادة منها، خاصة وأن المحافظة تنفذ خطة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عدد من الخطوات العملية منها دعم جهود الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير أعمال المنظومة بالجهاز، بجانب تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدني بأهمية العمل الحر والإنتاج.





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وأشار محافظ بني سويف إلى أن مبادرة " مشروعك " التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية "يشارك في تنفيذها عدد من البنوك الوطنية وهي(بنك مصر،البنك الأهلي المصري،بنك القاهرة ،البنك الزراعي المصري،بنك التعمير والإسكان،بنك الإسكندرية) بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين)وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال تلك البنوك .





من جهتها أوضحت نهى محمد، مدير مشروعك على مستوى المحافظة، أن عدد المشروعات التي موًلها بنك مصر خلال الستة أشهر الماضية "قد بلغ 417 مشروعا بقيمة 73 مليونا و793 ألف جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات التي موًلها "البنك الأهلي المصري" 59 مشروعا بقيمة 24 مليونا و425 ألف جنيه، في حين تم تمويل 14 مشروعا بقيمة 2 مليون و207 آلاف جنيه عن طريق "بنك القاهرة"،في الوقت الذي بلغ فيه عدد المشروعات الممولة من "البنك الزراعي المصري" 15 مشروعا بمليون و47 ألف جنيه، بينما قدم بنك "التعمير والإسكان"التمويل لـ 2 مشروع بقيمة مليون ونصف مليون جنيه .





فيما أشار سامح ماهر مساعد مدير مشروعك،إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين وإعداد تقارير دورية أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.