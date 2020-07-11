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برلمان

التجمع: فريدة النقاش وعمرو عزت أبرز مرشحى الحزب للقائمة فى انتخابات الشيوخ

السبت 11/يوليه/2020 - 02:16 م
حزب التجمع
حزب التجمع
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معتز الخصوصى
قال المهندس محمد فرج ، الأمين العام المساعد للعمل الجماهيرى لحزب التجمع ، وعضو لجنة الانتخابات المركزية للحزب ، إن الحزب لن تكون له قائمة انتخابية مستقلة فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن حزب التجمع عقد مشاورات مع حزب مستقبل وطن والأحزاب المشاركة فى التحالف الانتخابى لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، واتفقنا على ألا تكون هناك محاصصة حزبية ، مؤكدا أننا يهمنا ان نشارك فى قائمة وطنية ضمن تحالف انتخابى واسع يضم كل القوى الوطنية.

وأكد أن كلا من الكاتبة الصحفية فريدة النقاش القيادية بحزب التجمع وعمرو عزت ، عضو حزب التجمع وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مطروحان بقوة للترشح على القائمة الوطنية من اجل مصر فى انتخابات مجلس الشيوخ ، مشيرا إلى أن هذه الترشيحات ليست نهائية ولم يحسم الأمر إلا بإعلان القائمة الانتخابية.

وأوضح أن عدد من مرشحى الحزب سيتقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس الشيوخ ، مشيرا إلى أننا إذا كنا فى حاجة إلى زيادة عدد مرشحينا فى القائمة الإنتخابية سنستعين ببعض مرشحى الفردى ، هذا بالإضافة إلى أنه من المقرر أن يكون هناك اتفاق بين الأحزاب المشاركة فى التحالف الإنتخابى على التنسيق بين الفردى والقائمة.

وتابع : هناك أسماء مطروح للترشح فى انتخابات مجلس النواب من الممكن الاستعانة بها للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ ، إذا كنا فى حاجة إلى ذلك.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.

وقد بدأ فتح باب طلبات الترشح اعتبارا من اليوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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