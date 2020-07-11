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فن

بالأبيض والأسود.. زينة تبهر متابعيها بـ صورة لها

السبت 11/يوليه/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة زينة صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت زينة على الصورة قائلة " Good morning ".

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يذكر أن نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.

وخلال تحقيقات النيابة اتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.


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Good morning ☀️🌞❤️

A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on

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