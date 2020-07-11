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أخبار البلد

القصير والزملوط يبحثان تطوير الري وتوسيع الرقعة الزراعية في الوادي الجديد

السبت 11/يوليه/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمكتبه اليوم، باللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وذلك لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمحافظة فى المجالات المرتبطة بتنمية الزراعة بالوادي الجديد .

وكان أهم الموضوعات التى تناولها اللقاء هو الاتفاق على آليات لتطوير وتحديث نظم الرى ببعض أراضي المحافظة والتى تستوجب تطويرها وتحويلها من الري بالغمر الى الري الحديث و التى تبلغ مساحتها حوالى 175 الف فدان فى ضوء الاتفاق بين وزارة الزراعة و وزارة الموارد المائية والري.

  كما تم الاتفاق على ان يتم ارسال فريق عمل من الوزارة لدراسة مدى صلاحية بعض الاراضى القابلة للزراعة بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية و الري بما يساهم فى توسيع مساحة الرقعة الزراعية وبما سيعود أثره على تحقيق التنمية الزراعية.
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