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مرأة

بعد التهديدات والانتقادات للمتحرشين.. 10 إطلالات جريئة لـ رانيا يوسف

السبت 11/يوليه/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تصدرت رانيا يوسف التريند لساعات طويلة بعد تصريحتها الجريئة وفضحها للمتحرشين على السوشيال ميديا، معلقة على زيادة نسبة التحرش خاصة على السوشيال ميديا.

وتعتبر رانيا يوسف من النجمات اللاتي يثرن الجدل فى الكثير من الأحيان لما ترتديه من ملابس وفساتين ملفته في مختلف المناسبات وجلسات التصوير .

وتتعرض رانيا يوسف، دائما للانتقاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودخلت في العديد من الازمات وأشهرهم أزمة فستان (بدون بطانة) مما جعلها حديث السوشيال ميديا لفترة من الزمن.


ونشرت الفنانة رانيا يوسف، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، احتوت على صور، قالت إنها لأشخاص تحرشوا لفظيًا بها. 


وعلقت رانيا يوسف، على الصور، وكتبت في التغريدة: «تم الاكتفاء بنشر الصور والاسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه على ألفاظ خادشة». 
بعد التهديدات والانتقادات للمتحرشين.. 10 إطلالات جريئة لـ رانيا يوسف
بعد التهديدات والانتقادات للمتحرشين.. 10 إطلالات جريئة لـ رانيا يوسف
بعد التهديدات والانتقادات للمتحرشين.. 10 إطلالات جريئة لـ رانيا يوسف
بعد التهديدات والانتقادات للمتحرشين.. 10 إطلالات جريئة لـ رانيا يوسف
بعد التهديدات والانتقادات للمتحرشين.. 10 إطلالات جريئة لـ رانيا يوسف
بعد التهديدات والانتقادات للمتحرشين.. 10 إطلالات جريئة لـ رانيا يوسف
بعد التهديدات والانتقادات للمتحرشين.. 10 إطلالات جريئة لـ رانيا يوسف
بعد التهديدات والانتقادات للمتحرشين.. 10 إطلالات جريئة لـ رانيا يوسف
بعد التهديدات والانتقادات للمتحرشين.. 10 إطلالات جريئة لـ رانيا يوسف
بعد التهديدات والانتقادات للمتحرشين.. 10 إطلالات جريئة لـ رانيا يوسف
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