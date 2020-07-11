تهديدات وألفاظ خادشة.. 10 صور لـ رانيا يوسف خطفت بها الأنظار فى الفترة الاخيرة

اثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد نشرها ، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، احتوت على صور، قالت إنها لأشخاص تحرشوا لفظيًا بها.





تم الاكتفاء بنشر الصور والأسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه على ألفاظ خادشة». وعلقت رانيا يوسف ، على الصور، وكتبت في التغريدة: «





لذا ننشر لكم مجموعة من الصور للفنانة فى الفترة الأخيرة وهو ما جعل الجمهور متضامن معها، خاصةً أنها تقوم بنشر بعض الصور اليومية لها لتشارك جمهورها بحب متبادل. رانيا يوسف فى الفترة الأخيرة وهو ما جعل الجمهور متضامن معها، خاصةً أنها تقوم بنشر بعض الصور اليومية لها لتشارك جمهورها بحب متبادل.





وأوضحت رانيا يوسف، أنها تلقت تهديدات من بعض المتحرشين الذين فضحتهم، لافتة إلى أن المتحرش يبحث عن مبرر لفعلته، مؤكدة أن هناك محجبات ومنتقبات يتعرضن للتحرش.



