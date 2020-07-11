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مرأة

تهديدات وألفاظ خادشة.. 10 صور لـ رانيا يوسف خطفت بها الأنظار فى الفترة الاخيرة

السبت 11/يوليه/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
اثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد نشرها، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، احتوت على صور، قالت إنها لأشخاص تحرشوا لفظيًا بها. 

وعلقت رانيا يوسف، على الصور، وكتبت في التغريدة: «تم الاكتفاء بنشر الصور والأسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه على ألفاظ خادشة».

لذا ننشر لكم مجموعة من الصور للفنانة رانيا يوسف فى الفترة الأخيرة وهو ما جعل الجمهور متضامن معها، خاصةً أنها تقوم بنشر بعض الصور اليومية لها لتشارك جمهورها بحب متبادل.

وأوضحت رانيا يوسف، أنها تلقت تهديدات من بعض المتحرشين الذين فضحتهم، لافتة إلى أن المتحرش يبحث عن مبرر لفعلته، مؤكدة أن هناك محجبات ومنتقبات يتعرضن للتحرش. 

وقامت رانيا يوسف، مسبقًا، بنشر عدد من المحادثات لبعض الأشخاص الذين قاموا بسبها بألفاظ خارجة بعد هجومها على المتحرشين ومطالبتها بقانون رادع يكفل حق المرأه ضدهم، ونشرت صورًا لـ حسابات هؤلاء الأشخاص وعلقت عليها قائلة "‏‎#متخافيش ‎#افضحي_متحرش".
تهديدات وألفاظ خادشة.. 10 صور لـ رانيا يوسف خطفت بها الأنظار فى الفترة الاخيرة
تهديدات وألفاظ خادشة.. 10 صور لـ رانيا يوسف خطفت بها الأنظار فى الفترة الاخيرة
تهديدات وألفاظ خادشة.. 10 صور لـ رانيا يوسف خطفت بها الأنظار فى الفترة الاخيرة
تهديدات وألفاظ خادشة.. 10 صور لـ رانيا يوسف خطفت بها الأنظار فى الفترة الاخيرة
تهديدات وألفاظ خادشة.. 10 صور لـ رانيا يوسف خطفت بها الأنظار فى الفترة الاخيرة
تهديدات وألفاظ خادشة.. 10 صور لـ رانيا يوسف خطفت بها الأنظار فى الفترة الاخيرة
تهديدات وألفاظ خادشة.. 10 صور لـ رانيا يوسف خطفت بها الأنظار فى الفترة الاخيرة
تهديدات وألفاظ خادشة.. 10 صور لـ رانيا يوسف خطفت بها الأنظار فى الفترة الاخيرة
تهديدات وألفاظ خادشة.. 10 صور لـ رانيا يوسف خطفت بها الأنظار فى الفترة الاخيرة
تهديدات وألفاظ خادشة.. 10 صور لـ رانيا يوسف خطفت بها الأنظار فى الفترة الاخيرة
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تهديدات وألفاظ خادشة.. 10 صور لـ رانيا يوسف خطفت بها الأنظار فى الفترة الاخيرة

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