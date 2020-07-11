بـ قبعة مميزة.. ريم مصطفى بإطلالة صيفية جذابة







نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريم مصطفى بإطلالة ناعمة خلال اجازتها الصيفية مرتدية قبعه انيقة وتركت شعرها الاصفر منسدلا على وجهها بطريقة جذابة فى الصورة وعلقت : "تمهل وتمتع بالملذات البسيطة في الحياة"

وتشارك ريم مصطفي في مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان أحمد العوضى، قريبًا على منصة watch it، حيث يعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفناني، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وانتاج سينرجى .

وتشارك أيضا ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.