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فن

بملابس كاجوال.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها.. شاهد

السبت 11/يوليه/2020 - 05:45 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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محمد بدران



نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر  حسابها على موقع التواصل الاجتماعي  لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها بالملابس الكاجوال ارتدت بدى من اسود وبنطلون جينيز، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.


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Hi✨ @abeerelbadrawy 😘

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