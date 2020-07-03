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فن

ميرنا نور الدين تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:00 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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محمد بدران



نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت تيشيرت باللون اللبنى، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.

وأكملت ميرنا إطلالتها بوضع بعض اللمسات الجذابة من الماكياج، والتي أبرزت جمال ملامحها، حيث اختارت وضع الكحل الأسود على عينيها، فيما اختارت اللون الاحمر للشفاه.

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

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It’s in the eyes, always the eyes🤍

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