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فن

بآية قرأنية.. ميرنا نور الدين تعلق على ملحمة البرث

السبت 23/مايو/2020 - 01:12 ص
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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محمد بدران
أشادت الفنانة ميرنا نور الدين بمسلسل الاختيار الذى يُعرض حاليا ويحكى قصة العقيد أحمد المنسي"


ونشرت ميرنا نور الدين مقطع فيديو للشهيد العقيد احمد المنسي وابطال كمين البرث من خلال حسابها الشخصي على انستجرام ، وعلقت قائلة: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"

وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 


ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما. 





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