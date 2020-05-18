AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ فستان مطرز.. ميرنا نور الدين تثير إعجاب جمهورها

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:16 ص
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت ميرنا نور الدين بإطلالة لافتة، مرتدية فستانا أبيض مطرزا وخطفت ميرنا الأنظار بتسريحة الشعر الجذابة.

واعتمدت ميرنا نور الدين على المكياج الجذاب بطريقة نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين هو مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل. 

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.


View this post on Instagram

Two more🤫🤍🤍

A post shared by Myrna Noureldin (@myrna_noureldin) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ ماكياج صاخب.. ميرنا نور الدين تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

شاهد.. ميرنا نور الدين فى إطلالة جديدة مع كلبها

بـ فستان أخضر.. ميرنا نور الدين تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

بـ ماكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ ميرنا نور الدين عبر إنستجرام

بفستان لامع.. ميرنا نور الدين تخطف أنظار متابعيها

خليك في الأمان.. ميرنا نور الدين تطلب من جمهورها البقاء في المنزل

ترشيحاتنا

ترامب يهاجم الإخوانية إلهان عمر ويصفها بـ كارثة فساد

بسبب كورونا..حظر كلي لـ4 قرى بمحافظة المنوفية..تعرف عليهم

145 وفاة و675 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد سر اختيار مسجد السيدة نفيسة لنقل صلاة العيد عبر التلفزيون والإذاعة

الخطيب يطمئن على أسرة اللواء حسن مسعود

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا