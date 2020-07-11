انفجار يضرب مبنى في العاصمة الإيرانية طهران

وقع انفجار غاز في مبنى بالعاصمة الإيرانية طهران، حسبما أكدت إدارة الإطفاء الإيرانية.





وهز الانفجار مبنى في العاصمة طهران، وأصيب شخص واحد على الأقل جراء الانفجار، ووقع الانفجار في مبنى سكني بطهران، فيما تحركت قوات الإطفاء لموقع الحادث على الفور، بحسب وكالة "إيسنا الإيرانية.





ووجد رجال الإطفاء العديد من اسطوانات الغاز في الطابق السفلي للمبنى يصل عددها إلى 30، وقال متحدث باسم إدارة إطفاء طهران "وفقا للتقديرات الأولية، ربما كان الشخص الذي أصيب في القبو يعمل مع هذه الأسطوانات، مما أدى إلى الانفجار".





وأوضحت من حسن الحظ لم يؤد الحادث إلى حريق، لكنه دمر جزءا من جدران الطابق السفلي والطابق العلوي.



