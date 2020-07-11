عشان المواطن البسيط.. كامل الوزير: الرئيس السيسي طلب بتحويل الدرجة الثالثة في السكك الحديد إلى مكيفة

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه لأول مرة يكون لدينا عربات درجة ثالثة مكيفة، وبها تهوية ديناميكية.
وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قطارات الدرجة الثالثة سوف تعمل على خطوط الضواحي التي عليها زحام شديد".
وتابع كامل الوزير :" الرئيس السيسي طلب بتكييف درجات الدرجة الثالثة في السكك الحديد ".
وأكمل كامل الوزير:" الرئيس السيسي فكر في تكييف عربات الدرجة الثالثة لصالح المواطن البسيط".
ولفت كامل الوزير:" شركة الخدمات المتكاملة على أعلى مستوى من النظافة ومسؤولة على نظافة العربات والجرارات والمحطات والورش في أعلى صورة من النظافة ".