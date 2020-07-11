عشان المواطن البسيط.. كامل الوزير: الرئيس السيسي طلب بتحويل الدرجة الثالثة في السكك الحديد إلى مكيفة

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه لأول مرة يكون لدينا عربات درجة ثالثة مكيفة ، وبها تهوية ديناميكية.





وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قطارات الدرجة الثالثة سوف تعمل على خطوط الضواحي التي عليها زحام شديد".





وتابع كامل الوزير :" الرئيس السيسي طلب بتكييف درجات الدرجة الثالثة في السكك الحديد ".





وأكمل كامل الوزير:" الرئيس السيسي فكر في تكييف عربات الدرجة الثالثة لصالح المواطن البسيط".



