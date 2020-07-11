حلويات وأطعمة لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا .. تعرف عليها

بشكل متكرر من أداء خلايا الدم البيضاء ويزيد من علامات الالتهابات، كما أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم عدد أقل من خلايا الدم البيضاء ذات القدرة المنخفضة على مكافحة العدوى عند الإصابة بالفيروس.

ويمكن أن يؤثر السكر أيضًا على الصحة النفسية طويلة المدى، يقوم الأنسولين أحيانًا بتعويض وسحب نسبة السكر في الدم إلى مستوى منخفض جدًا في بعض الأحيان ، مما يخلق تقلبات في المزاج ، والتعب ، والضباب العقلي الذي يمكن أن يجعل يومك مرهقًا.



