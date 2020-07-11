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مرأة

حلويات وأطعمة لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا .. تعرف عليها

السبت 11/يوليه/2020 - 10:23 م
علاقة الحلويات بفيروس
علاقة الحلويات بفيروس كورونا
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نهى هجرس
مع ظهور الأخبار وتحديث الإحصائيات اليومية بشأ، فيروس كورونا؛ قد نشعر بالضغط من العديد من الأشياء حولنا، كما يجب أيضا، الحرص بشكل كبير فى اختيار الأطعمة التى نتناولها بشكل يومي لـ تعزيز مناعة الجسم.


ويجب التركيز على اختيار الأطعمة التى تعزز المناعة، مما يساعد في تقليل انتشار الفيروس التاجي، وتقليل المخاطر وتحسين التعافي إذا أصيبت بالفيروس.



ويعد السكر، وتناول الحلويات بشكل يومي من الأشياء الضارة التى تهدد صحتك بشكل عام، وتعزز فرص الإصابة بـ فيروس كورونا ، لما تسببه من ضعف فى المناعة.

ويمكن أن يقلل تناول السكر بشكل متكرر من أداء خلايا الدم البيضاء ويزيد من علامات الالتهابات، كما أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم عدد أقل من خلايا الدم البيضاء ذات القدرة المنخفضة على مكافحة العدوى عند الإصابة بالفيروس.

ويمكن أن يؤثر السكر أيضًا على الصحة النفسية طويلة المدى، يقوم الأنسولين أحيانًا بتعويض وسحب نسبة السكر في الدم إلى مستوى منخفض جدًا في بعض الأحيان ، مما يخلق تقلبات في المزاج ، والتعب ، والضباب العقلي الذي يمكن أن يجعل يومك مرهقًا.

ويمكن أن يؤثر الإفراط في السكر أيضًا على الغدد الكظرية التي تنتج الكورتيزول، تظهر الأبحاث أن كميات كبيرة من السكر يمكن أن تحافظ على هرمون الإجهاد هذا مرتفعًا بشكل مزمن وتزيد من مستويات الدهون الحشوية ، أخطر أنواع الدهون التي تمهد الطريق لمرض السكري من النوع 2 ومضاعفات أخرى مثل الإصابة بفيروس كورونا.

ولكن يمكنك زيادة احتمالات التعافي من الأمراض المزمنة، وعدم الإصابة بفيروس كورونا من خلال تناول الطعام بشكل جيد ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والاستناد إلى نمط حياة صحي بشكل عام.  

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تعزيز وظائف المناعة لديك:

تجنب تناول الأطعمة المصنعة.

قلل بشكل كبير من السكر والنشا في نظامك الغذائي.

اختر أطعمة نباتية كاملة.

تناول كمية كافية من البروتين حوالي نصف وزن الجسم بالجرام من البروتين يوميًا.

إذا كنت تدخن ، توقف عن التدخين.
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