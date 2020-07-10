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مرأة

جهاز يصطاد ويقتل فيروس كورونا المستجد في ثوان

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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رنا عصمت

قالت جامعة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية إن فريقا من الباحثين طور جهازا يقتل فيروس كورونا المستجد بشكل فوري.


ووفقا لورقة نشرت في موقع المجلة العلمية "ماتيريل توداي فيزكس"، فقد صمم الفريق جهازا لتنقية الهواء "يصطاد الفيروس ويقتله".


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وأفادت جامعة هيوستن بأن الجهاز أظهر نتائج جيدة في الاختبارات التي أجريت في مختبر غالفيستون الوطني، إذ قتل نسبة 99.8 في المئة من الفيرس، ويأتي الكشف عن الجهاز بعد أدلة جديدة تفيد بأن الفيروس يمكن أن يبقى في الهواء لمدة ثلاث ساعات تقريبا.

 

وقالت المجلة العلمية إنه وبالنظر إلى أن "كوفيد 19" لا يستطيع تحمل درجات حرارة أعلى من 70 درجة مئوية، فقد تم تصميم وتصنيع مرشحات فعالة تعتمد على رغوة النيكل (Ni المسخنة للقبض على السارس CoV-2 وقتله).


وأضافت أن نتائج اختبار الفيروسات كشفت أن 99.8٪ من مرض السارس- CoV-2 الهوائي تم التقاطه وقتله بمرور واحد من خلال مرشح جديد قائم على رغوة ني عند تسخينه حتى 200 درجة مئوية، بالإضافة إلى ذلك تم استخدام المرشح نفسه للقبض على 99.9٪ من عصيات الجمرة الخبيثة.


وتمهد هذه الدراسة الطريق لمنع انتقال فيروس كورونا المستجد والعوامل الأخرى شديدة العدوى المحمولة جوا في البيئات المغلقة، هذا، ويمكن لمنقي الهواء أن يكون مفيدا جدا في المطارات والطائرات، وأيضا في المباني المكتبية والمدارس والسفن السياحية لوقف انتشار كورونا.


جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء مثل دائما مبعث قلق لديها، خاصة في المؤسسات الطبية.


ونشرت المنظمة يوم الخميس تحديثا للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا أقر ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حاليا في أنحاء العالم.

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