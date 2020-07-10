لحسم الجدل .. تعرف على حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الهواء والتكييف

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء الطلق، ولكنه قد ينتقل في الأماكن المغلقة سيئة التهوية عند المخالطة عن قرب لشخص مصاب.
وحول إمكانية انتشار كورونا عن طريق التكييف، أشار الدكتور أيمن سالم، إلى أن هناك أقوالا متضاربة في هذا الشأن، موضحا أن انتقال الفيروس من عدمه يعتمد على نظام التبريد والتهوية بالمكيف، ويجب فتح نافذة في المنزل وذلك حتى يتم تهويته بإستمرار.
تابع ايمن سالم، انه إذا كان فيروس كورونا المستجد ينتقل بسهولة عبر التكييف، فقد تظهر أعداد لا حصر لها؛ لذا فـ أنه لا ينتقل بسهولة لوجود مرشحات للميكروبات في أغلب أنظمة المكيفات، وذلك حتى عند إعادة تدوير الهواء وتدويره يمر عبر هذه الفلاتر.