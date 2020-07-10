لحسم الجدل .. تعرف على حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الهواء والتكييف

وقالت ماريا فان كيرخوف ، القائدة التقنية لوباء

في منظمة الصحة العالمية في إيجاز صحفي ، لقد كنا نتحدث عن إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء ونقل الوباء عن طريق الهواء كأحد طرق انتقال فيروس كورونا.