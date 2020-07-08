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أصل الحكاية

آخرها الانتقال عبر الهواء.. 4 مواقف تراجعت فيها منظمة الصحة العالمية عن تصريحات بشأن كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:50 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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عبد الله قدري
ما زالت مواقف منظمة الصحة العالمية متخبطة بشأن فيروس كورونا المستجد، وحتى الآن سجلت المنظمة تراجعًا في عدد من مواقفها، كان آخرها اعتراف منظمة الصحة أمس، الثلاثاء، بأن فيروس كورونا المستجد ينتقل عبر الهواء.


وهي التصريحات التي تتعارض مع موقف المنظمة العالمية خلال الستة أشهر الماضية، بأن كورونا لا ينتقل عبر الهواء، لتنضم هذه التصريحات إلى سلسلة من التراجعات في موقف المنظمة بشأن كوفيد - 19، يرصدها "صدى البلد" في هذه السطور.


1- المصابون بدون أعراض لا ينقلون الفيروس
ظل هذا هو موقف منظمة الصحة العالمية بأن المصابين الحاملين للفيروس ولا تظهر عليهم الأعراض، لا ينقلون الفيروس للآخرين، حتى تراجعت المنظمة عن هذه التصريحات، بالتأكيد أن نسبة كبيرة من فيروسات كورونا يمكن لها الانتقال عن طريق الأشخاص المصابين بالعدوى وحاملي الفيروس ولا تظهر عليهم الأعراض.


2 - ارتداء الكمامات
كما تراجعت المنظمة عن قضية ارتداء الكمامات، إذ كانت ترى أولًا أن ارتداء الكمامات يقتصر على الفرق الطبية فقط أو المصابين، لتعود المنظمة وتحدث إرشاداتها عن الفيروس، وتؤكد أهمية ارتداء الكمامات للجميع المصابين وغير المصابين، للوقاية من انتقال الفيروس.


3- هيدروكسي كلوركين
كما تراجعت المنظمة عن التجارب السريرية بشأن استخدام عقار هيدروكسي كلوركين للمصابين بكورونا، إذ كانت تجري عدة تجارب لاستخدام العقار، لكنها سرعان ما تراجعت بعد اكتشاف أن الذين تم علاهم بالعقار  أكثر عرضة للوفاة من أولئك الذين لم يحصلوا عليه.


4- الانتقال عبر الهواء
وكان آخر هذه التراجعات، ما اعترفت به منظمة الصحة العالمية، بأن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر الهواء، عن طريق جسيمات  صغيرة، وذلك بعد 6 أشهر من ثباتها على موقفها بأن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء.
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