بعد إخطار ترامب .. أول تعليق لـ منظمة الصحة العالمية بشأن انسحاب أمريكا منها

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن تقارير وصلت إليهم تفيد بإخطار الولايات المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المنظمة.





وبحسب وكالة "رويترز"، أكد المتحدث "وصلتنا تقارير عن تقديم الولايات المتحدة إخطارا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة يفيد بانسحابها من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من السادس من يوليو 2021".





وأضاف: "ليست لدينا معلومات أخرى بهذا الشأن في هذه المرحلة".





وكان السيناتور الأمريكي، بوب مينينديز، كشف أمس الثلاثاء، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر الكونجرس بانسحاب الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية.





وأكد السيناتور في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن هذا القرار "لن يحمي حياة أو مصالح الأمريكيين، مشيرا إلى أنه سيتركهم مرضى وسيترك البلاد وحيدة".



