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أخبار العالم

بعد إخطار ترامب .. أول تعليق لـ منظمة الصحة العالمية بشأن انسحاب أمريكا منها

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:29 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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شيماء مصطفى
قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن تقارير وصلت إليهم تفيد بإخطار الولايات المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المنظمة.

وبحسب وكالة "رويترز"، أكد المتحدث "وصلتنا تقارير عن تقديم الولايات المتحدة إخطارا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة يفيد بانسحابها من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من السادس من يوليو 2021".

وأضاف: "ليست لدينا معلومات أخرى بهذا الشأن في هذه المرحلة". 

وكان السيناتور الأمريكي، بوب مينينديز، كشف أمس الثلاثاء، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر الكونجرس بانسحاب الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية.

وأكد السيناتور في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن هذا القرار "لن يحمي حياة أو مصالح الأمريكيين، مشيرا إلى أنه سيتركهم مرضى وسيترك البلاد وحيدة".

وكان ترامب أعلن لأول مرة في أبريل الماضي أنه سيوقف التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية ما لم تقم "بتحسينات جوهرية" في غضون 30 يومًا، وتبتعد عن وصاية الصين.

وفي أواخر شهر مايو، أكد أن بلاده ستنهي علاقتها مع منظمة الصحة العالمية وتوجه أموالها إلى جمعيات خيرية عالمية للصحة العامة.
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