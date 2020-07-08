«الصحة العالمية» تطلق تصريحات جديدة بشأن أوبئة الصين.. كورونا لم يبلغ ذروته بعد.. هناك أدلة مبدئية على انتقال الفيروس عبر الهواء.. وننشر كلمتها بشأن الطاعون الدبلي

الصحة العالمية:

نراقب انتشار الطاعون الدبلي في الصين

فيروس كورونا لم يصل ذروته بعد

ندرس إمكانية انتقال فيروس كورونا عبر الهواء





على مدار الساعات الماضية، أطلقت منظمة الصحة العالمية، عدة تصريحات بشأن فيروس كورونا المستجد ومرض الطاعون الدبلي الذي ظهر مؤخرا في الصين، بعد رصد حالة يشتبه في إصابتها بهذا المرض الذي يلقب بالمرض الأسود.





وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي أمس، الثلاثاء، إن وباء فيروس كورونا المستجد لم يصل ذروته بعد.





وأضاف أدهانوم "استغرق الأمر 12 أسبوعا ليصل العالم إلى 400 ألف إصابة، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كان هناك أكثر من 400 ألف حالة في جميع أنحاء العالم".





وأوضح "سُجلت حتى الآن 11.4 مليون حالة بفيروس كورونا وفقد أكثر من 535 ألف شخص، التفشي لا يزال يتسارع ومن الواضح أننا لم نصل إلى ذروة الوباء".





وتابع: "في حين يبدو أن عدد الوفيات قد استقر على مستوى العالم ، فقد أحرزت بعض الدول في الواقع تقدمًا كبيرًا في خفض عدد الوفيات ، في حين أن الوفيات في بلدان أخرى لا تزال في ارتفاع".





وواصل: "وحيث تم إحراز تقدم ، نفذت الدول إجراءات موجهة نحو الفئات الأكثر ضعفًا ، على سبيل المثال أولئك الذين يعيشون في مرافق رعاية طويلة الأجل".





كما أعلن عن إرسال خبراء إلى الصين للتحقيق في مصدر فيروس كورونا، مضيفا أنه في الأشهر الماضية، كان هناك الكثير من النقاش حول أصول فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات وسيسافر خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين في الرحلة التالية المتاحة لإعداد الخطط مع نظرائهم الصينيين لتحديد المصدر الحيواني لفيروس كورونا".





وأشار إلى أن الخبراء سيطورون نطاق واختصاصات بعثة دولية بقيادة منظمة الصحة، والتي تهدف مهمتها إلى تعزيز فهم الحيوانات الحاضنة لفيروس كورونا، والتأكد من كيفية انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر.





كما تحدث تيدروس أدهانوم عن أن هناك أدلة مبدئية على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.





وأضاف تيدروس أدهانوم، أنه على مدى الأشهر الماضية، كان هناك الكثير من النقاشات حول أصول COVID-19، وتم الاتفاق على إرسال خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى الصين نهاية هذا الأسبوع للتعاون مع نظرائهم الصينيين لتحديد المصدر الحيواني لفيروس كورونا.





وأكد أن الأوضاع الوبائية في أمريكا اللاتينية لا تبدو جيدة مع ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.





وعن الطاعون الدبلي، أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم، الثلاثاء، أنها تراقب عن كثب تفشي هذا الوباء في الصين خلال الفترة الأخيرة.





وبحسب "رويترز"، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس إن تفشيا فيما يبدو لوباء الطاعون الدبلي في الصين يجري التعامل معه بشكل جيد ولا يعتبر أنه يمثل خطرا كبيرا.





وأضافت "نراقب حالات التفشي في الصين، ونتابع الأمر عن كثب بمشاركة السلطات الصينية والمنغولية. في الوقت الراهن لا نعتبره أمرا ينطوي على خطورة كبيرة، لكننا نتابعه ونراقبه بحرص".





وجاء ذلك عقب الإبلاغ عن أربع حالات إصابة بالطاعون هناك في نوفمبر الماضي، بما في ذلك حالتان من الطاعون الرئوي، وهو نوع آخر أكثر فتكا.





والطاعون الدبلي الذي اشتهر في العصور الوسطى "بالموت الأسود" مرض شديد العدوى وغالبا ما يكون فتاكا وينتشر في الغالب عن طريق القوارض.