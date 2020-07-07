الصحة العالمية: أدلة مبدئية على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

قال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن هناك أدلة مبدئية على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.





وأضاف تيدروس أدهانوم، أنه على مدى الأشهر الماضية، كان هناك الكثير من النقاشات حول أصول COVID-19، وتم الاتفاق على إرسال خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى الصين نهاية هذا الأسبوع للتعاون مع نظرائهم الصينيين لتحديد المصدر الحيواني لفيروس كورونا.





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وأكد أن الأمر استغرق 12 أسبوعا ليصل العالم إلى 400 ألف إصابة، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كان هناك أكثر من 400 ألف حالة في جميع أنحاء العالم".





وأضاف: "سُجلت حتى الآن 11.4 مليون حالة بفيروس كورونا وفقد أكثر من 535 ألف شخص، التفشي لا يزال يتسارع ومن الواضح أننا لم نصل إلى ذروة الوباء".



