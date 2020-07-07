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أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن إرسال خبراء إلى الصين للتحقيق في أصل فيروس كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت منظمة الصحة العالمية، إرسال خبراء إلى الصين للتحقيق في مصدر فيروس كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إنه في الأشهر الماضية، كان هناك الكثير من النقاش حول أصول فيروس كورونا المستجد".

وأضاف "تم الانتهاء من جميع الاستعدادات وسيسافر خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين في الرحلة التالية المتاحة لإعداد الخطط مع نظرائهم الصينيين لتحديد المصدر الحيواني لفيروس كورونا".

وأشار إلى أن الخبراء سيطورون نطاق واختصاصات بعثة دولية بقيادة منظمة الصحة، والتي تهدف مهمتها إلى تعزيز فهم الحيوانات الحاضنة لفيروس كورونا، والتأكد من كيفية انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر.
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