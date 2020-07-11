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تعليم

اعلان جدول امتحانات طلاب الدراسات العليا بـ زراعة عين شمس

السبت 11/يوليه/2020 - 11:22 م
صورة ارشفية تعبيرية
صورة ارشفية تعبيرية
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حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه تم اعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا ويمكن من خلال هذا اللينك معرفة الجدول اضغط هنا .

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و اطمأن الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، خلال جولته اليوم، على سير الامتحانات لطلاب الفرق النهائية، وانتظام العملية الامتحانية، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان سلامة الطلاب والأطقم الإدارية وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" أن هناك طاقما طبيا على أعلى مستوى داخل الكلية مقسم على فريقين احدهما يقوم بالمرور المستمر داخل اللجان طوال مدة الامتحان للإطمئنان على سلامة الطلاب وداخل العيادة لاستقبال أية حالات قد تحتاج للرعاية وتخصيص مكان مخصص للطلاب الذين يثبت وجود ارتفاع في درجات حرارتهم، بعد الكشف عن درجة حرارتهم ، وعمل متابعة لهم بعد عدة دقاىق ، كل ذلك قبل دخول الطلاب حرم الكلية.

وأشار الدكتور احمد  إلى أنه تم توفير عدد من المسارات لدخول وخروج الطلاب بالإضافة مع وجود أطقم من الإداريين والأمن الإداري لتوجيه الطلاب للوصول للجانهم الامتحانية في سهولة ويسر مع الحفاظ على المسافات الآمنة كما يتم قياس الحرارة للطلاب وتوفير المطهرات للاستخدام المباشر قبل دخول اللجان.

وأكد جلال  أنه لم يتم رصد او الابلاغ عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا في اليوم الاول لامتحانات الفرق النهائية وانتهي اليوم بتعاون كبير من الطلاب وايضا مع اخذ جميع الاجرءات الاحترازية التي قامت بها الكلية تجاه ابنائها.
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