الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يفترس برايتون بخماسية.. و هاتريك بإمضاء ستيرلنج

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا عريضا على برايتون بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





افتتح رحيم ستيرلنج التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 21 من تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الأسترالي ريان





وعزز جابريال خيسوس النتيجة بالهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد متابعة رائعة لرأسية زميله الإسباني رودري، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.





وعاد رحيم ستيرلنج ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53 بعد تلقيه تمريرة من الجزائري رياض محرز، و عزز البرتغالي برناردو سيلفا التقدم بالهدف الرابع.





وقع ستيرلنج على الهاتريك الخاص به بإضافته الهدف الثالث له والخامس لفريقه، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الثالث والعشرين لهم هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.





ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي للنقطة 69 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد نادي برايتون عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر.