الجيش الليبي يعلن استمرار إغلاق حقول وموانئ النفط

أعلن الجيش الليبي، اليوم السبت، استمرار إغلاق حقول وموانئ النفط حتى الاستجابة لمطالب الشعب.

وقال الجيش الليبي في بيان إنه في الوقت الذي تثمن القيادة العامة للقوات المسلحة ثقة الشعب الليبي العظيم في قواته المسلحة، من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي للتوصول لتحقيق المطالب العادلة للقبائل والشعب الليبي، والتي حددتها كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية.





تؤكد القوات المسلحة أنها ملتزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب والتي بدون تحقيقها لن يكون بالامكان إعادة الفتح، وشركائنا الدوليين والاقليميين يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد.





كما أشارت القيادة العامة للجيش الليبي إلى أنه وفي إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها من قبل الاغلاق وخشية على الصالح العام من قواتكم المسلحة، وحتى لا تتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين، فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولا وأخيرا على أن يستمر اغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها.





وتابع البيان: " القيادة العامة ملتزمة بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من ابناء الوطن بهذا الصدد. حريصة على تلبية نطلعات الشعب منفذة لأوامره دون سواه.



