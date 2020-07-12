بعد صيام دام 33 يوما .. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الرسل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، بعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس وانتهاء صوم الرسل الذي استمر لمدة 33 يوما، قدم خلالها قداسة البابا تواضروس الثاني سلسلة روحية بعنوان "معا بنفس واحدة".





وتشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية والأديرة في مختلف المحافظات المصرية إقامة قداس استثنائى أقرته اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الرسل بإجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

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وتقام صلاة اللقان على المياه قبل بدء صلوات القداس وهى صلاة تقام 3 مرات فقط في السنة في "عيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد".





وصوم الرسل الذى تحتفل الكنيسة بانتهائه اليوم هو تخليد لذكرى بدء تلاميذ المسيح الخدمة في أورشليم والتى امتدت إلى جميع أنحاء العالم حاملين رسالة السلام والمحبة لكل البشرية.









وينتهي الصوم بعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو من كل عام، وهما من أصحاب التأثير القوى في انتشار المسيحية في بلدان العالم ولهم رسائل في الكتاب المقدس تشرح الإيمان المسيحي والسلوكيات التى ينبغى أن يتبعها الإنسان في حياته الروحية.