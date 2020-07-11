المصنفات الكنسية: منع تداول 4 كتب محرفة بمكتبات الكنائس والأديرة





وقال نيافة الأنبا مارتيروس إنه نظرا لحرص لجنة المصنفات المسيحية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية على سلامة الكتاب المقدس ، والحفاظ على قدسيته المطلقة، نرجوا من أحبائنا المسؤلين عن مكتبات الكنائس والأديرة، برفض تداول الكتب المشار إليها بالبيان الصادر من اللجنة.





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وتضمنت الكتب المرفوض بيعها، المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، والبيان الصحيح لحواري المسيح ، والإنجيل قراءة شرقية، وقراءة صوفية لإنجيل يوحنا، وذلك لأنها ممحرفة ولا تطابق النسخة الأصلية للكتاب المقدس لذا نعلن رفضنا التام لها.





وحذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مجموعات مجهولة تتوجه إلى المسيحيين وتحاول أن تقدم لهم مجانًا كتبًا مزورةً للإنجيل المقدس وتلح عليهم لقبولهما.



