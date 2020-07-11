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أخبار البلد

المصنفات الكنسية: منع تداول 4 كتب محرفة بمكتبات الكنائس والأديرة

السبت 11/يوليه/2020 - 02:45 م
نيافة الأنبا مارتيروس
نيافة الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد
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سامح سلام
أعلن نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد ورئيس لجنة المصنفات الكنسية رفض تداول مجموعة من الكتب المحرفة تروج لأفكار وتعاليم خطأ ولا تطابق النسخة الأصلية للكتاب المقدس.

وقال نيافة الأنبا مارتيروس إنه نظرا لحرص لجنة المصنفات المسيحية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية على سلامة الكتاب المقدس، والحفاظ على قدسيته المطلقة، نرجوا من أحبائنا المسؤلين عن مكتبات الكنائس والأديرة، برفض تداول الكتب المشار إليها بالبيان الصادر من اللجنة.

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وتضمنت الكتب المرفوض بيعها، المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، والبيان الصحيح لحواري المسيح، والإنجيل  قراءة شرقية، وقراءة صوفية لإنجيل يوحنا، وذلك لأنها ممحرفة ولا تطابق النسخة الأصلية للكتاب المقدس لذا نعلن رفضنا التام لها.

وحذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مجموعات مجهولة تتوجه إلى المسيحيين وتحاول أن تقدم لهم مجانًا كتبًا مزورةً للإنجيل المقدس وتلح عليهم لقبولهما.

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها رفضها التام لمحتوى هذه الكتب وغيرها من الكتب الفاسدة التي تحاول أن تجذب القاريء باقحام عبارة " انجيل المسيح " في عناوينها.

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