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أخبار البلد

الأنبا مارتيروس يشارك في قداس الذكرى الثانية لرحيل أسقف الوادي الجديد السابق ..صور

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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سامح سلام

صلى صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مارتيروس أسقف عام شرق السكة الحديد وصاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد القداس الإلهي صباح اليوم بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة (مقر المطرانية).


وأقيم القداس الإلهي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لنياحة مثلث الرحمات الأنبا بقطر أسقف وادي الجديد المتنيح الذي رحل عن عالمنا عصر الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨.


اشترك في الصلاة أباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة، وعقب صلاة القداس تم وضع بعض الحنوط على جثمان المتنيح الأنبا بقطر بالمزار الخاص به بالكنيسة ذاتها.


والأب الأسقف الراحل من أبناء دير السيدة العذراء المعروف بالمحرق، وهو أول أسقف لإيبارشية الوادي الجديد بعد ثماني قرون.


 وسيم الأسقف الراحل الأنبا بقطر أسقفًا عامًا للوادي الجديد في ٢٤ مايو ٢٠١٥ بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وتم تجليسه في ١٢ يونيو ٢٠١٦.

الأنبا مارتيروس يشارك في قداس الذكرى الثانية لرحيل أسقف الوادي الجديد السابق ..صور
الأنبا مارتيروس يشارك في قداس الذكرى الثانية لرحيل أسقف الوادي الجديد السابق ..صور
الأنبا مارتيروس يشارك في قداس الذكرى الثانية لرحيل أسقف الوادي الجديد السابق ..صور
الأنبا مارتيروس يشارك في قداس الذكرى الثانية لرحيل أسقف الوادي الجديد السابق ..صور
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